Российские военные опробовали новую технику на учениях у границ Афганистана
Перед участниками манёвров стояла задача не дать группе условных террористов проникнуть через границу.
Фото © VK / Минобороны России
В ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений близ границ Афганистана российские военные опробовали в деле новые образцы военной техники. Как сообщил заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, манёвры проходят на полигоне Харбмайдон.
Военнослужащие в ходе учений не дали группе условных террористов проникнуть через границу и уничтожили незаконное вооружённое формирование. Участники манёвров опробовали на практике новые способы ведения боевых действий с учётом современного опыта и изучили возможности новых образцов техники и вооружения.
Кроме того, военные совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель.
В Минобороны РФ ранее рассказывали, что военные двух стран "отработают вопросы планирования и проведения специальных операций по уничтожению условных незаконных вооружённых формирований, а также ведение разведывательно-боевых и засадных действий в условиях высокогорья".
Комментариев: 0