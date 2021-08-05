Российские военные опробовали новую технику на учениях у границ Афганистана

В ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений близ границ Афганистана российские военные опробовали в деле новые образцы военной техники. Как сообщил заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, манёвры проходят на полигоне Харбмайдон.

Военнослужащие в ходе учений не дали группе условных террористов проникнуть через границу и уничтожили незаконное вооружённое формирование. Участники манёвров опробовали на практике новые способы ведения боевых действий с учётом современного опыта и изучили возможности новых образцов техники и вооружения.

Кроме того, военные совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель.