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Российские военные опробовали новую технику на учениях у границ Афганистана

Перед участниками манёвров стояла задача не дать группе условных террористов проникнуть через границу.

5 августа, 07:42
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © VK / Минобороны России

В ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений близ границ Афганистана российские военные опробовали в деле новые образцы военной техники. Как сообщил заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, манёвры проходят на полигоне Харбмайдон.

Военнослужащие в ходе учений не дали группе условных террористов проникнуть через границу и уничтожили незаконное вооружённое формирование. Участники манёвров опробовали на практике новые способы ведения боевых действий с учётом современного опыта и изучили возможности новых образцов техники и вооружения.

Кроме того, военные совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель.

На границе с Афганистаном начались учения России и Узбекистана

На границе с Афганистаном начались учения России и Узбекистана

В Минобороны РФ ранее рассказывали, что военные двух стран "отработают вопросы планирования и проведения специальных операций по уничтожению условных незаконных вооружённых формирований, а также ведение разведывательно-боевых и засадных действий в условиях высокогорья".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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