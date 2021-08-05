НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Наркотики и чип в мозгу: Лайф узнал о москвиче, выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа

Его не раз замечали в неадекватном состоянии, предположительно, потому что систематически употреблял запрещённые вещества.

5 августа, 07:31
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Отец, который выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына на юго-востоке Москвы, предположительно, употребляет запрещённые вещества. Как рассказал Лайфу источник, его мать лично не видела, как он употребляет наркотики, но после 20 лет работы в диспансере для душевнобольных и наркоманов говорит, что симптомы ей знакомы.

Наш собеседник уточнил, что ранее 24-летний мужчина уже бывал в бредовом состоянии, говорил, что спецслужбы якобы вставили ему в голову чип. Вот и сейчас после случившегося несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил, однако он не в том состоянии, чтобы можно было его допросить. Возможно, больше информации оперативники получат, когда в СК доставят из Подольска его жену.

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Тем временем малыш находится в реанимации. По словам источника, врачи дают благоприятный прогноз ребёнку, он должен выжить. У мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб лёгкого. Также он получил переломы рёбер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лайф узнал о состоянии малыша, которого отец выбросил с пятого этажа

сегодня в 05:47

Летевший в Москву самолёт вернулся в Челябинск по техническим причинам

сегодня в 07:39

"Я должен был делать выводы": Кравчук счёл доверие к России своей самой большой ошибкой

сегодня в 08:44
Life

Российского ходока Мизинова дисквалифицировали во время соревнований на Олимпиаде

сегодня в 08:44

"Видимо, нас так боятся": Российская ватерполистка раскритиковала судейство в полуфинале Олимпиады

сегодня в 08:42

Новости партнеров

Layer 1