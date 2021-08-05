Наркотики и чип в мозгу: Лайф узнал о москвиче, выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа
Его не раз замечали в неадекватном состоянии, предположительно, потому что систематически употреблял запрещённые вещества.
Фото © Соцсети
Отец, который выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына на юго-востоке Москвы, предположительно, употребляет запрещённые вещества. Как рассказал Лайфу источник, его мать лично не видела, как он употребляет наркотики, но после 20 лет работы в диспансере для душевнобольных и наркоманов говорит, что симптомы ей знакомы.
Наш собеседник уточнил, что ранее 24-летний мужчина уже бывал в бредовом состоянии, говорил, что спецслужбы якобы вставили ему в голову чип. Вот и сейчас после случившегося несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил, однако он не в том состоянии, чтобы можно было его допросить. Возможно, больше информации оперативники получат, когда в СК доставят из Подольска его жену.
Тем временем малыш находится в реанимации. По словам источника, врачи дают благоприятный прогноз ребёнку, он должен выжить. У мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб лёгкого. Также он получил переломы рёбер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.
Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии.
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