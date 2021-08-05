Отец, который выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына на юго-востоке Москвы, предположительно, употребляет запрещённые вещества. Как рассказал Лайфу источник, его мать лично не видела, как он употребляет наркотики, но после 20 лет работы в диспансере для душевнобольных и наркоманов говорит, что симптомы ей знакомы.

Наш собеседник уточнил, что ранее 24-летний мужчина уже бывал в бредовом состоянии, говорил, что спецслужбы якобы вставили ему в голову чип. Вот и сейчас после случившегося несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил, однако он не в том состоянии, чтобы можно было его допросить. Возможно, больше информации оперативники получат, когда в СК доставят из Подольска его жену.