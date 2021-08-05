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Летевший в Москву самолёт вернулся в Челябинск по техническим причинам

По предварительным данным, экипаж принял решение развернуться из-за срабатывания датчика низкого давления в топливной системе.

5 августа, 07:39

Фото © Pexels

Самолёт авиакомпании "Россия", который утром в четверг, 5 августа, вылетел из Челябинска в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Сегодня, 5 августа, из международного аэропорта Челябинска имени Курчатова в 05:25 (03:35 мск) по расписанию вылетел рейс № 6267 авиакомпании "Россия" в Шереметьево (Москва). По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвёл посадку в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все 84 пассажира на борту чувствуют себя хорошо. Им предоставлена вода, питание, а также комната матери и ребёнка. В Шереметьево их доставят резервным бортом, вылет запланирован на 11:20 (08:20 мск). По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной возврата могло стать срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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