"Открытые медиа" и "МБХ медиа" объявили о прекращении работы

Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" заявили о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором.

"Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года", — говорится в сообщении издания в "Фейсбуке".

Следом о закрытии "МБХ медиа" заявила главный редактор проекта Вероника Куцылло.