"Открытые медиа" и "МБХ медиа" объявили о прекращении работы
По данным Роскомнадзора, решение о блокировке сайтов изданий было принято Генпрокуратурой РФ 3 августа.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" заявили о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором.
"Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года", — говорится в сообщении издания в "Фейсбуке".
Следом о закрытии "МБХ медиа" заявила главный редактор проекта Вероника Куцылло.
Напомним, накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Открытые медиа" и сайт "МБХ Медиа". По данным сервиса РКН, решение принято Генпрокуратурой РФ 3 августа.
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