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"Открытые медиа" и "МБХ медиа" объявили о прекращении работы

По данным Роскомнадзора, решение о блокировке сайтов изданий было принято Генпрокуратурой РФ 3 августа.

5 августа, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" заявили о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором.

"Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года", — говорится в сообщении издания в "Фейсбуке".

Следом о закрытии "МБХ медиа" заявила главный редактор проекта Вероника Куцылло.

Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-галерее DeviantArt

Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-галерее DeviantArt

Напомним, накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Открытые медиа" и сайт "МБХ Медиа". По данным сервиса РКН, решение принято Генпрокуратурой РФ 3 августа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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