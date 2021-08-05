Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет принадлежать России. Видео © Telegram / Телеканал "Дом"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой оставаться жить в Донбассе, если поддерживаешь Россию, так как этот регион никогда не будет территорией РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое — нам в Россию, мы — русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет", — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что если человек чувствует себя украинцем, но живёт в Донбассе, то ему не стоит покидать эту территорию. А вот тем, кто в душе причисляет себя к русским и любит Россию, по его убеждению, стоит поискать место в РФ.