Житель Хакасии, задержанный за убийство семьи своей возлюбленной, после расправы звонил ей. Он рассказал женщине о содеянном и пригрозил сделать то же самое с ней. Лайф восстановил хронологию шокирующего преступления.

Задержанный Фёдор П. Фото © LIFE

По данным источника, Фёдор П. после освобождения пешком пришёл в родное село Джирим. Его бабушка умерла, и он стал жить в своём заброшенном доме. Обустроиться ему помогали односельчане, которым он рассказывал, что спокойно может отрезать голову человеку. Спустя два месяца Фёдор П. познакомился с Мариной (дочерью убитой хозяйки дома). Они стали встречаться, часто распивать вместе алкогольные напитки. Летом девушка уехала на одно из курортных озёр работать официанткой.

Вечером накануне происшествия Фёдор П. созвонился с любимой, но разговор обернулся ссорой. Девушка сообщила, что он ей больше не нужен и она ему изменила. Мужчина всю ночь выпивал, а утром пошёл в дом Марины и зарезал её семью.

Фото © LIFE

Вернувшись домой, Фёдор собрался свести счёты с жизнью. Однако последнее он до конца не довёл. Злоумышленник отправился к знакомому, а затем позвонил девушке и рассказал о произошедшем, пообещав, что её ожидает то же самое. В это время в деревне узнали о трагедии и вызвали полицию. Марина сообщила следствию, что на самом деле никакой измены не было, она просто "ляпнула" это в разгар ссоры.