"Я должен был делать выводы": Кравчук счёл доверие к России своей самой большой ошибкой
Он вспомнил времена, когда верил, что РФ встанет на путь перемен, но она "осталась такой, какой была".
Фото © Facebook / Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что когда он возглавил Незалежную и перед ним встала задача строить независимую страну, помехой в этом для него была Россия.
"Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать <...> Уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", — сказал он в интервью интернет-изданию "Левый берег".
Он вспомнил, как во времена учёбы в Москве с 1967 по 1970 год он посещал архивы Ленинской библиотеки и многое знал о России. По словам Кравчука, тогда он считал, что РФ продолжит меняться и изменится, будет применять к другим государствам "не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними". Он отметил, что "должен был делать выводы", но не делал. В итоге Россия "осталась такой, какой была", констатировал экс-президент Украины.
Ранее Лайф рассказывал, что Кравчук назвал Донбасс раковой опухолью. Он предложил вернуть Донбасс путём референдума, но при этом учесть языковые предпочтения проживающих там людей, чтобы не раздражать русскоязычное население. Он также призвал инвестировать в восстановление и дальнейшее развитие региона.
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