Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что когда он возглавил Незалежную и перед ним встала задача строить независимую страну, помехой в этом для него была Россия.

"Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать <...> Уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", — сказал он в интервью интернет-изданию "Левый берег".

Он вспомнил, как во времена учёбы в Москве с 1967 по 1970 год он посещал архивы Ленинской библиотеки и многое знал о России. По словам Кравчука, тогда он считал, что РФ продолжит меняться и изменится, будет применять к другим государствам "не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними". Он отметил, что "должен был делать выводы", но не делал. В итоге Россия "осталась такой, какой была", констатировал экс-президент Украины.