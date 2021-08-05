В МИД заявили о превращении Чёрного моря в зону опасного противостояния из-за НАТО

Из-за учений НАТО, которые постоянно проводятся в Чёрном море, эта территория превращается в место опасного военного противостояния. Об этом заявил в интервью с РИА "Новости" директор Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.

Дипломат отметил, что "тренировки" типа недавних учений Sea Breeze-2021 провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряжённости непосредственно у наших рубежей несёт в себе конфронтационный заряд", — заметил Пилипсон.

Он добавил, что Россия будет продолжать принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью различных инструментов, в том числе и дипломатических.