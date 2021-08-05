В МИД заявили о превращении Чёрного моря в зону опасного противостояния из-за НАТО
Представитель министерства считает, что "тренировки" альянса провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.
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Из-за учений НАТО, которые постоянно проводятся в Чёрном море, эта территория превращается в место опасного военного противостояния. Об этом заявил в интервью с РИА "Новости" директор Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.
Дипломат отметил, что "тренировки" типа недавних учений Sea Breeze-2021 провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.
"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряжённости непосредственно у наших рубежей несёт в себе конфронтационный заряд", — заметил Пилипсон.
Он добавил, что Россия будет продолжать принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью различных инструментов, в том числе и дипломатических.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Также ранее в Совбезе заявили, что провокации у границ России будут жёстко пресечены. Западным оппонентам предложили крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные выходки, учитывая возможности российских ВС.
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