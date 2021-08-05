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В МИД заявили о превращении Чёрного моря в зону опасного противостояния из-за НАТО

Представитель министерства считает, что "тренировки" альянса провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

5 августа, 08:39
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/COM_SNMG2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Commander SNMG2</a></p>

Фото © Twitter / Commander SNMG2

Из-за учений НАТО, которые постоянно проводятся в Чёрном море, эта территория превращается в место опасного военного противостояния. Об этом заявил в интервью с РИА "Новости" директор Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.

Дипломат отметил, что "тренировки" типа недавних учений Sea Breeze-2021 провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряжённости непосредственно у наших рубежей несёт в себе конфронтационный заряд", — заметил Пилипсон.

Он добавил, что Россия будет продолжать принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью различных инструментов, в том числе и дипломатических.

В МИД оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России в Чёрном море

В МИД оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России в Чёрном море

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Также ранее в Совбезе заявили, что провокации у границ России будут жёстко пресечены. Западным оппонентам предложили крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные выходки, учитывая возможности российских ВС.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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