Минздрав назвал число вакцинированных от коронавируса россиян

В России 37 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев на консилиуме "Защита от CoViD-19: меры против новой коронавирусной инфекции".

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил, что, по данным на 5 августа, в России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса. Из больниц за это же время выписали в связи с полным выздоровлением 20 370 пациентов, за всё время — 5 700 212.