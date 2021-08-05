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Минздрав назвал число вакцинированных от коронавируса россиян

Отмечается, что за последнюю неделю количество привитых увеличилось на три миллиона.

5 августа, 08:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России 37 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев на консилиуме "Защита от CoViD-19: меры против новой коронавирусной инфекции".

"За последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона", добавил он.

Число случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

Число случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил, что, по данным на 5 августа, в России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса. Из больниц за это же время выписали в связи с полным выздоровлением 20 370 пациентов, за всё время — 5 700 212.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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