Памфилова выразила сожаление из-за отказа ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
Она надеется на то, что организация изменит своё решение, поскольку у неё есть опыт мониторинга избирательных кампаний в ограниченном составе.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В ЦИК РФ сожалеют в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на сентябрьские выборы в Государственную думу. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ответ на ранее опубликованное письмо директора БДИПЧ Маттео Мекаччи.
"Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и её участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре", — посетовала Памфилова в тексте ответного письма.
Памфилова выразила надежду на то, что данное решение ОБСЕ будет пересмотрено, поскольку у организации есть опыт наблюдения за выборами в формате ограниченных и специальных миссий. В Россию пригласили более расширенный состав представителей, чем в другие страны.
"За последние два года БДИПЧ наработало определённый опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращённых мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашённой в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы", — отметила председатель ЦИК.
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В ЦИК заявили об информировании ОБСЕ по факту приглашений, высланных другим международным организациям, ряд которых "подтвердил своё участие". Памфилова поблагодарила за вклад наблюдателей в "совершенствование избирательных процессов в нашей стране", заверив, что ЦИК России приложит все усилия для обеспечения прозрачности и легитимности выборов "на основе национального законодательства, своих нормативных актов и международных соглашений, подписанных Российской Федерацией, в том числе и с ОБСЕ".
Напомним, ОБСЕ ранее выразила несогласие с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила не делегировать наблюдателей от организации.
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