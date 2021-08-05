СК показал видео допроса отца, выбросившего ребёнка из окна
Мужчину задержали после того, как он сбежал с места происшествия прямо в чём был — в майке и трусах.
Следственный комитет показал видео допроса москвича, который накануне выбросил из окна пятого этажа собственного сына. Мужчина осознаёт, за что задержан, при этом ранее сообщалось, что он находится в неадекватном состоянии.
СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.
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