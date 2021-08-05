В Минпромторге предупредили о возможном дефиците иммуноглобулина в РФ

Министерство промышленности и торговли РФ предупредило о риске возникновения дефицита иммуноглобулина в стране. Там связывают это с низкой установленной предельной отпускной ценой на данный препарат.

"Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН "иммуноглобулин человека нормальный" в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой", — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что другой (помимо цены) причиной нехватки может стать недостаточное количество и высокая стоимость сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата. Там напомнили, что Минпромторг постоянно следит за ситуацией с наличием лекарств на российском рынке, тем более включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Иммуноглобулин входит в этот список.