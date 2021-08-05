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"Мерзавцы полные": Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами

Белорусский лидер в качестве одной из угроз назвал то, что нелегалов могут начать выдавливать через границу под угрозой применения оружия.

5 августа, 09:18
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Республики Беларусь</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе предостерёг сопредельные страны от того, чтобы выдворять людей, которых они официально пригласили на свою территорию. Он также поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов её нарушения.

"Не дай бог они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию... Ну, нацисты и всё, чего о них говорить", — цитирует БелТА его слова.

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По словам Лукашенко, одна из угроз заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска и под угрозой применения оружия выдавливать на территорию Белоруссии.

"То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, — ну, мерзавцы полные. Но это же их право, они показали своё лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы", — подытожил белорусский лидер.

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Напомним, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии.

В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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