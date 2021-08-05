Онищенко оценил призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию от ковида
Он согласился с мнением, что сначала следовало бы завершить иммунизацию населения, прежде чем приступать к повторной вакцинации.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
У ВОЗ нет прав на введение моратория на ревакцинацию от коронавируса, но в некоторых моментах с данным предложением можно согласиться. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"У ВОЗ таких прав нет — вводить мораторий, но они объясняют это тем, что сначала нужно сделать вакцинацию, что в общем-то правильно", — объяснил Онищенко.
Он отметил, что в России говорят о ревакцинации при незавершении полной процедуры иммунизации населения. Поэтому с ВОЗ, по оценке Онищенко, можно согласиться в этом вопросе.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мировому сообществу лучше отложить массовую ревакцинацию как минимум до конца сентября. Причина — дефицит вакцин от коронавируса. По словам Гебреисуса, высвободившееся количество препаратов нужно направить в государства с низкими доходами, которые в них сильно нуждаются.
Отметим, что ВОЗ неоднократно призывала богатые страны поделиться вакцинами с государствами с низкими доходами, однако неравенство в доступе к вакцинам сохраняется. Кроме того, организация считает недоказанной пользу бустерных (дополнительных) доз вакцин, считая, что гораздо важнее сегодня обеспечить препаратами как можно больше людей, чем тратить ресурсы на дополнительные дозы для уже привитых.
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