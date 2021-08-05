Онищенко оценил призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию от ковида

У ВОЗ нет прав на введение моратория на ревакцинацию от коронавируса, но в некоторых моментах с данным предложением можно согласиться. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"У ВОЗ таких прав нет — вводить мораторий, но они объясняют это тем, что сначала нужно сделать вакцинацию, что в общем-то правильно", — объяснил Онищенко.

Он отметил, что в России говорят о ревакцинации при незавершении полной процедуры иммунизации населения. Поэтому с ВОЗ, по оценке Онищенко, можно согласиться в этом вопросе.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мировому сообществу лучше отложить массовую ревакцинацию как минимум до конца сентября. Причина — дефицит вакцин от коронавируса. По словам Гебреисуса, высвободившееся количество препаратов нужно направить в государства с низкими доходами, которые в них сильно нуждаются.