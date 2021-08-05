Лайф публикует видео драки актёра Рыжикова с доставщиком пиццы

Драка актёра Ивана Рыжикова с доставщиком пиццы. Видео © LIFE

Актёр Иван Рыжиков, об избиении которого мы сообщали ранее, пострадал от рук доставщика пиццы. Однако артист сам начал драку — об этом свидетельствуют кадры потасовки, оказавшиеся в распоряжении Лайфа.

Конфликт мужчин начался с того, что они не смогли поделить дорогу у жилого дома. По данным источника Лайфа, Рыжиков рассказал правоохранителям, что высаживал из салона авто знакомую, когда ехавшая навстречу машина пиццерии начала мигать ему фарами. Актёр заявил, что водитель за рулём этого авто занервничал, а затем начался разговор на повышенных тонах.

На кадрах видно, что сначала мужчины беседуют, не выходя из своих машин, а затем Рыжиков подходит к доставщику пиццы и толкает его. Курьер не остался в долгу и повалил артиста. Разнять их смогли несколько прохожих. Сейчас актёр планирует обратиться в полицию.

Напомним, ранее Лайфу стало известно, что в Москве избили актёра Ивана Рыжикова. Врачи осмотрели пострадавшего артиста и выявили у него очаговую травму головного мозга, ушиб века, гематому на левом глазу. Мы позвонили самому Ивану, и он рассказал, что уже находится дома, а не в больнице, чувствует себя хорошо.