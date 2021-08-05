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Актёра Ивана Рыжикова избили в Москве

Мы позвонили самому артисту, и он рассказал о своём самочувствии.

5 августа, 10:26
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3685/foto/m100415/478146/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

В Москве неизвестные избили актёра Ивана Рыжикова. Как сообщил источник Лайфа, инцидент произошёл у подъезда дома на Волгоградском проспекте. Врачи осмотрели пострадавшего артиста и выявили у него очаговую травму головного мозга, ушиб века, гематому на левом глазу.

Мы позвонили самому Ивану, и он рассказал, что уже находится дома, а не в больнице, чувствует себя хорошо. А на вопрос о том, кто на него напал, артист ответил: "Гости из Средней Азии".

Иван Рыжиков снимался в фильмах "Страна глухих", "Мама, не горюй — 2", "Беглянки", сериалах "На углу, у Патриарших", "Клуб", "Высший пилотаж", "Кремлёвские курсанты", "Институт благородных девиц".

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А ранее в центре Москвы сильно избили победительницу шоу "Пацанки" Татьяну Бурую. У артистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, полиция устанавливает личность подозреваемого.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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