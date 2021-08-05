Актёра Ивана Рыжикова избили в Москве

В Москве неизвестные избили актёра Ивана Рыжикова. Как сообщил источник Лайфа, инцидент произошёл у подъезда дома на Волгоградском проспекте. Врачи осмотрели пострадавшего артиста и выявили у него очаговую травму головного мозга, ушиб века, гематому на левом глазу.

Мы позвонили самому Ивану, и он рассказал, что уже находится дома, а не в больнице, чувствует себя хорошо. А на вопрос о том, кто на него напал, артист ответил: "Гости из Средней Азии".