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Предприниматели назвали жёсткими новые правила использования биометрии

В бизнес-сообществе обеспокоены тем, что это может сказаться на работе ряда сервисов и крупных компаний.

5 августа, 10:19

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сочли, что проект Минцифры о правилах использования биометрических данных дискриминирует крупнейшие российские IT-компании и сам по себе является жёстким. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг разрешает использовать биометрию россиян только тем компаниям, в уставном капитале которых не более 49% иностранного капитала. Также они должны иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования и располагать собственным капиталом не менее 500 миллионов рублей.

Для передачи биометрии россиян решили создать зашифрованный канал

Для передачи биометрии россиян решили создать зашифрованный канал

Эксперты рассказали изданию, что те, кто не соответствует новым правилам, не смогут собирать и обрабатывать биометрию. В результате компании могут вовсе отказаться от верификации через Интернет с помощью сканов документов. А это критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito, а также для банков вроде "Тинькофф". Кроме того, требование о минимальном капитале скажется на таких крупных корпорациях, как Сбер, ВТБ, "Ростелеком", "Яндекс" и Mail.ru Group.

Тем временем в Минцифры изданию пояснили, что новый проект лишь уточняет порядок аккредитации компаний для работы с биометрией, детализируя уже принятый в конце 2020 года закон.

В России предложили регистрировать sim-карты через биометрию

В России предложили регистрировать sim-карты через биометрию

Напомним, что ранее глава Минтранса Виталий Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта. Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний. Также Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу госуслуг без их применения, однако позже в Минцифры опровергли эту информацию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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