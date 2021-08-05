Предприниматели назвали жёсткими новые правила использования биометрии
В бизнес-сообществе обеспокоены тем, что это может сказаться на работе ряда сервисов и крупных компаний.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сочли, что проект Минцифры о правилах использования биометрических данных дискриминирует крупнейшие российские IT-компании и сам по себе является жёстким. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг разрешает использовать биометрию россиян только тем компаниям, в уставном капитале которых не более 49% иностранного капитала. Также они должны иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования и располагать собственным капиталом не менее 500 миллионов рублей.
Эксперты рассказали изданию, что те, кто не соответствует новым правилам, не смогут собирать и обрабатывать биометрию. В результате компании могут вовсе отказаться от верификации через Интернет с помощью сканов документов. А это критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito, а также для банков вроде "Тинькофф". Кроме того, требование о минимальном капитале скажется на таких крупных корпорациях, как Сбер, ВТБ, "Ростелеком", "Яндекс" и Mail.ru Group.
Тем временем в Минцифры изданию пояснили, что новый проект лишь уточняет порядок аккредитации компаний для работы с биометрией, детализируя уже принятый в конце 2020 года закон.
Напомним, что ранее глава Минтранса Виталий Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта. Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний. Также Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу госуслуг без их применения, однако позже в Минцифры опровергли эту информацию.
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