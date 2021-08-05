Предприниматели назвали жёсткими новые правила использования биометрии

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сочли, что проект Минцифры о правилах использования биометрических данных дискриминирует крупнейшие российские IT-компании и сам по себе является жёстким. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг разрешает использовать биометрию россиян только тем компаниям, в уставном капитале которых не более 49% иностранного капитала. Также они должны иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования и располагать собственным капиталом не менее 500 миллионов рублей.

Эксперты рассказали изданию, что те, кто не соответствует новым правилам, не смогут собирать и обрабатывать биометрию. В результате компании могут вовсе отказаться от верификации через Интернет с помощью сканов документов. А это критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito, а также для банков вроде "Тинькофф". Кроме того, требование о минимальном капитале скажется на таких крупных корпорациях, как Сбер, ВТБ, "Ростелеком", "Яндекс" и Mail.ru Group.