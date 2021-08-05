Начальник полиции Киева подал в отставку после истории с захватчиком кабмина
Накануне утром экс-бойцу "Айдара" удалось зайти в здание Правительства Украины с гранатой.
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Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал заявление на увольнение с должности. Об этом сообщил телеканал "Украина-24" со ссылкой на МВД страны.
По мнению украинских экспертов, в системе МВД Украины, а также в других силовых структурах в ближайшее время ожидаются и другие кадровые перестановки.
Напомним, что накануне утром экс-боец батальона "Айдар" зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре мужчину задержали.
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