Начальник полиции Киева подал в отставку после истории с захватчиком кабмина

Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал заявление на увольнение с должности. Об этом сообщил телеканал "Украина-24" со ссылкой на МВД страны.

По мнению украинских экспертов, в системе МВД Украины, а также в других силовых структурах в ближайшее время ожидаются и другие кадровые перестановки.