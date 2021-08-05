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Начальник полиции Киева подал в отставку после истории с захватчиком кабмина

Накануне утром экс-бойцу "Айдара" удалось зайти в здание Правительства Украины с гранатой.

5 августа, 10:16
<p>Фото © <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал заявление на увольнение с должности. Об этом сообщил телеканал "Украина-24" со ссылкой на МВД страны.

По мнению украинских экспертов, в системе МВД Украины, а также в других силовых структурах в ближайшее время ожидаются и другие кадровые перестановки.

Напомним, что накануне утром экс-боец батальона "Айдар" зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре мужчину задержали.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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