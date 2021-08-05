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На курившую в бизнес-классе москвичку завели дело об оскорблении полицейского

А накануне гражданку привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

5 августа, 10:09
<p>Кадр видео © УТ МВД России по ЦФО</p>

Кадр видео © УТ МВД России по ЦФО

52-летняя владелица турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум — Москва, а затем устроила дебош и бросалась на полицейских, стала фигуранткой уголовного дела. Его возбудили по статье "Оскорбление представителя власти". Ранее на женщину завели ещё и административку за мелкое хулиганство.

"В ответ на законные требования стражей порядка женщина стала громко кричать, размахивать руками, публично их оскорбляя. Транспортные полицейские применили к ней специальные средства — наручники и после оформления административного правонарушения передали медикам", — говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Растерялись, испугались": Пассажирка рассказала, как вела себя курившая на борту москвичка

"Растерялись, испугались": Пассажирка рассказала, как вела себя курившая на борту москвичка

Напомним, ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то, что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции, а стюарда обвинила в том, что он подсыпал ей что-то в вино. Позже полиция опубликовала видео задержания женщины. Оказалось, что она вела себя буйно, пыталась вырвать камеру у полицейского, кричала — по-английски, но периодически переходя на крепкое русское словцо.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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