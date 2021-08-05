На курившую в бизнес-классе москвичку завели дело об оскорблении полицейского

52-летняя владелица турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум — Москва, а затем устроила дебош и бросалась на полицейских, стала фигуранткой уголовного дела. Его возбудили по статье "Оскорбление представителя власти". Ранее на женщину завели ещё и административку за мелкое хулиганство.