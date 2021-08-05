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"AliExpress Россия" запустила новую программу лояльности с кешбэком и баллами

Последними можно будет оплатить от 10% до 50% от стоимости товаров от российских и зарубежных продавцов.

5 августа, 10:01
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российское отделение AliExpress запустило новую программу лояльности в виде кешбэк-сервиса. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

Программа, разработанная российской командой площадки, предусматривает четыре уровня в зависимости от суммы покупок за последние 12 месяцев. Серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. В рамках нового сервиса приняли участие более 130 000 товаров от российских продавцов, их количество будет расти.

"Накопление баллов происходит при покупке товаров, на которые распространяется программа лояльности. Их можно найти по специальной отметке в карточке товара, там же указывается количество баллов, которые получит покупатель. Они начисляются в момент подтверждения заказа, а списываются по курсу "один балл равен одному рублю". Процент кешбэка зависит от уровня пользователя в программе — от 1% до 5% от суммы покупки", — отметили в "AliExpress Россия".

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Полученными баллами можно будет оплатить от 10% до 50% стоимости товаров от российских и зарубежных продавцов. Оплата доставки сюда не входит.

Как сообщил руководитель программы лояльности "AliExpress Россия" Виль Габдуллин, по результатам тестирования удалось увеличить средний чек покупок в приложении и увеличить выгоду для покупателей при покупке товаров. Со всеми подробностями по новому проекту можно будет ознакомиться в личном кабинете приложения.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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