Психиатр рассказала о причинах поступка москвича, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа

"Очень часто в самом алкогольном опьянении люди не совершают такие поступки, они могут их совершить на выходе, на вторые-третьи сутки, когда опьянения уже нет, а есть такой алкогольный абстинентный синдром. В этой ситуации человек может вести себя агрессивно", — сказала она в интервью телеканалу "Звезда".