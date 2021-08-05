Психиатр рассказала о причинах поступка москвича, выбросившего двухлетнего сына с пятого этажа
По её словам, подобные действия могут быть результатом обострения психических заболеваний, когда человек находится в бредовом состоянии.
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Москвич, выбросивший из окна пятого этажа собственного двухлетнего ребёнка, мог это сделать в результате алкогольного, наркотического опьянения или алкогольного абстинентного синдрома. Об этом рассказала врач-психиатр, кандидат медицинских наук Анастасия Королёва.
"Очень часто в самом алкогольном опьянении люди не совершают такие поступки, они могут их совершить на выходе, на вторые-третьи сутки, когда опьянения уже нет, а есть такой алкогольный абстинентный синдром. В этой ситуации человек может вести себя агрессивно", — сказала она в интервью телеканалу "Звезда".
По её словам, подобные действия также могут быть результатом обострения психических заболеваний, когда человек находится в бредовом состоянии. В такие моменты он воспринимает абсолютно всех окружающих агрессивно. Кроме того, добавила специалист, подтолкнуть человека на совершение такого жестокого преступления может депрессивное расстройство.
"Когда человеку кажется, что жизнь невыносима и проще умереть, чтобы избавить от мук себя и своих близких, он может совершать вот такие поступки", — объяснила Королёва.
Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.
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