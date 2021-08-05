Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

По её словам, объектов со съёмкой с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч.

Видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов в Госдуму будет длиться не менее 72 часов. Изображение планируют транслировать непрерывно на протяжении всех трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч", — уточнила она на совещании в комиссии, посвящённом организации видеонаблюдения.

Председатель ЦИК отметила, что необходимо установить видеонаблюдение так, чтобы охватить примерно 98 процентов избирателей.