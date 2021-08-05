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Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

По её словам, объектов со съёмкой с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч.

5 августа, 10:22
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов в Госдуму будет длиться не менее 72 часов. Изображение планируют транслировать непрерывно на протяжении всех трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч", уточнила она на совещании в комиссии, посвящённом организации видеонаблюдения.

Председатель ЦИК отметила, что необходимо установить видеонаблюдение так, чтобы охватить примерно 98 процентов избирателей.

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Ранее Пётр Толстой оценил отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в РФ. Вице-спикер ГД отметил, что Россия уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития политической системы страны.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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