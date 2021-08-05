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Сосед рассказал, что творилось за окном после падения малыша с 5-го этажа

Лежащего на асфальте раненого ребёнка нашли три женщины-соседки, которые забеспокоились и выбежали на улицу.

5 августа, 12:04

Фото © Pexels

Сосед москвича, который выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына, слышал, как ребёнок задел дерево и рухнул на тротуар. Страшными воспоминаниями он поделился с телеканалом "360". Со слов мужчины, удар был слабый, поэтому сразу он не поверил, что с высоты мог упасть человек, пусть и маленький.

"Я сначала подумал, что просто дерево оторвалось. Не очень сильный удар — такой шлепок был, но 100% дерево задело", рассказывает он.

Лежащего на асфальте раненого ребёнка нашли три женщины-соседки, которые забеспокоились и выбежали на улицу. А уже затем из подъезда вышла бабушка мальчика. Пока ехала скорая, ребёнка никто не трогал — боялись навредить. Потом вышел на улицу и сам горе-отец. Сперва он начал оправдываться перед толпой зевак, что не хотел причинить вред ребёнку, а затем ретировался "каким-то неестественным", со слов очевидца, бегом.

СК показал видео допроса отца, выбросившего ребёнка из окна

СК показал видео допроса отца, выбросившего ребёнка из окна

Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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