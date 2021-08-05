Сосед рассказал, что творилось за окном после падения малыша с 5-го этажа

Сосед москвича, который выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына, слышал, как ребёнок задел дерево и рухнул на тротуар. Страшными воспоминаниями он поделился с телеканалом "360". Со слов мужчины, удар был слабый, поэтому сразу он не поверил, что с высоты мог упасть человек, пусть и маленький.

"Я сначала подумал, что просто дерево оторвалось. Не очень сильный удар — такой шлепок был, но 100% дерево задело", — рассказывает он.