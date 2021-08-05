Сосед рассказал, что творилось за окном после падения малыша с 5-го этажа
Лежащего на асфальте раненого ребёнка нашли три женщины-соседки, которые забеспокоились и выбежали на улицу.
Фото © Pexels
Сосед москвича, который выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына, слышал, как ребёнок задел дерево и рухнул на тротуар. Страшными воспоминаниями он поделился с телеканалом "360". Со слов мужчины, удар был слабый, поэтому сразу он не поверил, что с высоты мог упасть человек, пусть и маленький.
"Я сначала подумал, что просто дерево оторвалось. Не очень сильный удар — такой шлепок был, но 100% дерево задело", — рассказывает он.
Лежащего на асфальте раненого ребёнка нашли три женщины-соседки, которые забеспокоились и выбежали на улицу. А уже затем из подъезда вышла бабушка мальчика. Пока ехала скорая, ребёнка никто не трогал — боялись навредить. Потом вышел на улицу и сам горе-отец. Сперва он начал оправдываться перед толпой зевак, что не хотел причинить вред ребёнку, а затем ретировался "каким-то неестественным", со слов очевидца, бегом.
Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии.
Комментариев: 0