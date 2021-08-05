Захарова заявила, что Зеленский кидает в народ Украины "камень раздора"

Президент Украины Владимир Зеленский своим призывом к жителям Донбасса, считающим себя русскими, уезжать в Россию лишь сеет раздор среди народа. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вместо того чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", — заявила она.

Дипломат отметила, что победу на выборах Зеленскому обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны (русскоязычные жители Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины). Теперь же, вместо того чтобы выполнить главное своё обещание о мире, лидер Незалежной пытается избавиться от своих избирателей "как от ненужных свидетелей невыполненного им обещания".