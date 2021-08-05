Захарова заявила, что Зеленский кидает в народ Украины "камень раздора"
Она напомнила, что победу на выборах ему обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из страны.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Президент Украины Владимир Зеленский своим призывом к жителям Донбасса, считающим себя русскими, уезжать в Россию лишь сеет раздор среди народа. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вместо того чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", — заявила она.
Дипломат отметила, что победу на выборах Зеленскому обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны (русскоязычные жители Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины). Теперь же, вместо того чтобы выполнить главное своё обещание о мире, лидер Незалежной пытается избавиться от своих избирателей "как от ненужных свидетелей невыполненного им обещания".
Напомним, Владимир Зеленский сделал спорное заявление о Донбассе: по его словам, регион никогда не будет принадлежать России, он также считает, что в Донбассе не стоит оставаться тем, кто причисляет себя к русским и любит Россию. А ранее лидер Незалежной поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении.
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