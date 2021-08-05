ЦИК: 15 партий предоставили списки для регистрации на выборы в Госдуму

По словам члена Центризбиркома Евгения Шевченко, на сегодняшний день срок предоставления документов уже истёк.

Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили 15 партий. Об этом сообщил в четверг член Центризбиркома Евгений Шевченко, передаёт РИА "Новости".

"Документы на регистрацию федеральных списков представили 15 партий, срок предоставления документов истёк", — уточнил он.

Напомним, что в конце июля шесть партий подписали соглашение о проведении безопасного голосования. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.