НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЦИК: 15 партий предоставили списки для регистрации на выборы в Госдуму

По словам члена Центризбиркома Евгения Шевченко, на сегодняшний день срок предоставления документов уже истёк.

5 августа, 11:47

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили 15 партий. Об этом сообщил в четверг член Центризбиркома Евгений Шевченко, передаёт РИА "Новости".

"Документы на регистрацию федеральных списков представили 15 партий, срок предоставления документов истёк", уточнил он.

Памфилова: Обязательное голосование в России не приживётся

Памфилова: Обязательное голосование в России не приживётся

Напомним, что в конце июля шесть партий подписали соглашение о проведении безопасного голосования. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. На днях глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об участках для голосования на предстоящих выборах в Госдуму за рубежом. Всего за границей будет открыто 348 участков — в большинстве стран, кроме Йемена, Ливии и Грузии. Кроме того, россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на четырёх участках, которые будут открыты на Украине.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В России от ковида привиты 47% членов избиркомов

вчера в 09:53

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

сегодня в 10:22

"Подъезжайте прямо сейчас": Путин позвал главу Минтранса в Кремль для срочного разговора

сегодня в 14:06

Победы в борьбе и боксе, досада в прыжках с шестом: Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

сегодня в 14:24

Дочь рэпера Dr. Dre стала бездомной и теперь ночует в арендованной машине, несмотря на миллионы отца

сегодня в 14:22

Новости партнеров

Layer 1