ЦИК: 15 партий предоставили списки для регистрации на выборы в Госдуму
По словам члена Центризбиркома Евгения Шевченко, на сегодняшний день срок предоставления документов уже истёк.
Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили 15 партий. Об этом сообщил в четверг член Центризбиркома Евгений Шевченко, передаёт РИА "Новости".
"Документы на регистрацию федеральных списков представили 15 партий, срок предоставления документов истёк", — уточнил он.
Напомним, что в конце июля шесть партий подписали соглашение о проведении безопасного голосования. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. На днях глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об участках для голосования на предстоящих выборах в Госдуму за рубежом. Всего за границей будет открыто 348 участков — в большинстве стран, кроме Йемена, Ливии и Грузии. Кроме того, россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на четырёх участках, которые будут открыты на Украине.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков