"Россия опозорила футбол": Экс-игрок "Интера" жёстко раскритиковал нашу сборную за игру на Евро-2020
Напомним, команда Станислава Черчесова с треском провалилась на турнире и не смогла пройти групповой этап.
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Бывший игрок миланского "Интера" и сборной Италии Даниэле Адани жёстко раскритиковал игру национальной команды России по футболу на Евро-2020.
"Россия опозорила футбол, Миранчук — награда для этой команды. "Аталанта" учит его работать. Я смотрел матчи России на чемпионате Европы только потому, что в её составе был Миранчук", — подчеркнул Адани в эфире Bobo TV.
Напомним, сборная России с треском провалилась на Евро-2020 и не смогла пройти групповой этап. Итогом стало увольнение наставника команды Станислава Черчесова со своего поста.
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