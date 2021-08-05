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"Россия опозорила футбол": Экс-игрок "Интера" жёстко раскритиковал нашу сборную за игру на Евро-2020

Напомним, команда Станислава Черчесова с треском провалилась на турнире и не смогла пройти групповой этап.

5 августа, 11:45
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Бывший игрок миланского "Интера" и сборной Италии Даниэле Адани жёстко раскритиковал игру национальной команды России по футболу на Евро-2020.

"Россия опозорила футбол, Миранчук — награда для этой команды. "Аталанта" учит его работать. Я смотрел матчи России на чемпионате Европы только потому, что в её составе был Миранчук", — подчеркнул Адани в эфире Bobo TV.

"Доисторический футбол": Чешский тренер жёстко раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020

"Доисторический футбол": Чешский тренер жёстко раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020

Напомним, сборная России с треском провалилась на Евро-2020 и не смогла пройти групповой этап. Итогом стало увольнение наставника команды Станислава Черчесова со своего поста.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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