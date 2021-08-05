НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байкал накрыл дым от лесных пожаров в Сибири

По всей стране огнём охвачена территория площадью более миллиона гектаров.

5 августа, 11:46

Фото © Соцсети

Дым от сибирских пожаров над водами Байкала. Видео © Соцсети

Дым, вызванный лесными пожарами в Сибири, дошёл до Байкала. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры затянутого над озером неба.

Согласно данным регионального управления МЧС РФ, в Иркутской области в зону задымления от природных пожаров попал 81 населённый пункт в семи районах и одном городском округе.

Ранее дым от сибирских лесных пожаров дошёл до Улан-Батора — столицы Монголии. Лайф сообщал, что площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки увеличилась и достигла примерно 1,1 миллиона гектаров.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Не так просто становятся бывшими": Солист Little Big ответил снявшему на него пародию экс-мэру Иркутска

31 июля, 00:04

Путин назвал причину масштабных пожаров и паводков в России

сегодня в 13:36

В Сочи появились CoViD-free-такси со специальными наклейками

сегодня в 14:01

Победы в борьбе и боксе, досада в прыжках с шестом: Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

сегодня в 14:24

Дочь рэпера Dr. Dre стала бездомной и теперь ночует в арендованной машине, несмотря на миллионы отца

сегодня в 14:22

Новости партнеров

Layer 1