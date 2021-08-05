Байкал накрыл дым от лесных пожаров в Сибири
По всей стране огнём охвачена территория площадью более миллиона гектаров.
Фото © Соцсети
Дым от сибирских пожаров над водами Байкала. Видео © Соцсети
Дым, вызванный лесными пожарами в Сибири, дошёл до Байкала. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры затянутого над озером неба.
Согласно данным регионального управления МЧС РФ, в Иркутской области в зону задымления от природных пожаров попал 81 населённый пункт в семи районах и одном городском округе.
За бортом +18, тишина, дым с Якутии. Байкал почти не виден😂 pic.twitter.com/WJ1qjRaORd— Анатоль (Вождь Тунгусии, Сибири, Трибалтии) (@otdelenie) August 4, 2021
Ранее дым от сибирских лесных пожаров дошёл до Улан-Батора — столицы Монголии. Лайф сообщал, что площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки увеличилась и достигла примерно 1,1 миллиона гектаров.
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