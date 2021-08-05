Байкал накрыл дым от лесных пожаров в Сибири

Дым от сибирских пожаров над водами Байкала. Видео © Соцсети

Дым, вызванный лесными пожарами в Сибири, дошёл до Байкала. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры затянутого над озером неба.

Согласно данным регионального управления МЧС РФ, в Иркутской области в зону задымления от природных пожаров попал 81 населённый пункт в семи районах и одном городском округе.

За бортом +18, тишина, дым с Якутии. Байкал почти не виден😂 pic.twitter.com/WJ1qjRaORd — Анатоль (Вождь Тунгусии, Сибири, Трибалтии) (@otdelenie) August 4, 2021