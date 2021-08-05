"Украина выталкивает своих граждан": Джабаров раскритиковал Зеленского за призыв к жителям Донбасса
Сенатор считает, что после таких заявлений желающих вернуться в состав Незалежной граждан ДНР и ЛНР станет ещё меньше.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил самые худшие опасения, что Киеву нужны не люди Донбасса, а только территории. Так первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв лидера Незалежной к жителям региона.
"Они готовы взять Донбасс, но чтобы жители оттуда уехали в Россию. Возникает вопрос: чем Зеленский отличается от своего предшественника Порошенко? Тогда вопрос с другой стороны: людям, которые проживают в Донбассе, им это нужно? Они почему должны оставить свои земли, могилы предков? Там же они родились и выросли, где живут их дети, где свой бизнес, своё имущество. Они должны оттуда уехать в Россию?" — сказал он.
Сенатор напомнил, что местные жители просили, а потом и требовали от Киева, чтобы у них была возможность разговаривать и обучать своих детей на русском языке, чтобы они свободно могли изучать языки, которые считают для себя родными. Джабаров считает, что после таких заявлений, которые делает Зеленский, желающих вернуться в состав Незалежной граждан ДНР и ЛНР станет ещё меньше. По его мнению, "Украина сама выталкивает своих граждан за территорию Украины".
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что регион никогда не будет принадлежать России. Он также призвал покинуть территорию тех, кто причисляет себя к русским и любит Россию.
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