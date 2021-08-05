Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил самые худшие опасения, что Киеву нужны не люди Донбасса, а только территории. Так первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв лидера Незалежной к жителям региона.

"Они готовы взять Донбасс, но чтобы жители оттуда уехали в Россию. Возникает вопрос: чем Зеленский отличается от своего предшественника Порошенко? Тогда вопрос с другой стороны: людям, которые проживают в Донбассе, им это нужно? Они почему должны оставить свои земли, могилы предков? Там же они родились и выросли, где живут их дети, где свой бизнес, своё имущество. Они должны оттуда уехать в Россию?" — сказал он.

Сенатор напомнил, что местные жители просили, а потом и требовали от Киева, чтобы у них была возможность разговаривать и обучать своих детей на русском языке, чтобы они свободно могли изучать языки, которые считают для себя родными. Джабаров считает, что после таких заявлений, которые делает Зеленский, желающих вернуться в состав Незалежной граждан ДНР и ЛНР станет ещё меньше. По его мнению, "Украина сама выталкивает своих граждан за территорию Украины".