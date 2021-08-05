Орудие убийства осталось на столе: СК показал видео с места жестокой расправы над семьёй в Хакасии
Также на кадрах появляется подозреваемый — он уже задержан. Оказалось, что ранее мужчина был судим за похожее преступление.
Следственный комитет показал видео из дома хакасской семьи, ставшей жертвой убийцы. На кадры попало и орудие расправы — нож остался лежать на столе. Кроме того, опубликовано также видео допроса подозреваемого.
Напомним, сегодня стало известно, что в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого уже задержали, ранее он был судим за похожее преступление. Позже Лайфу стало известно, что мужчина расправился с семьёй из-за ревности.
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