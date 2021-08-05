Врач рассказал, влияет ли температура после прививки на иммунитет

Врач прокомментировал расхожее мнение о том, что повышение температуры после прививки у человека означает формирование хорошего иммунитета. Это лишь отчасти соответствует действительности, сказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше", — объяснил он в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, есть ранние поствакцинальные проявления и нежелательные явления, к которым относятся боль и уплотнения в месте инъекции, повышенная температура тела, общая слабость и недомогание. Все эти симптомы являются классическим проявлением ОРВИ.

"Эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы. Напрямую это не сказывается на формировании иммунного ответа", — пояснил Крючков.

Он отметил, что у человека, который привился одной из зарегистрированных российских вакцин, выработается устойчивый иммунитет независимо от того, были какие-либо поствакциональные проявления или нет. По его словам, на уровень этого иммунитета влияют разные взаимодействующие между собой факторы и их проявления во многом индивидуальны. Крючков напомнил россиянам, что не стоит отказываться от прививки из-за риска поствакцинальных проявлений, так как коронавирусная инфекция гораздо опаснее.