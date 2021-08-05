Вирусолог заявил о "моральной дилемме" из-за призыва ВОЗ запретить ревакцинацию
Странам приходится сталкиваться с выбором: помочь себе или обеспечить других вакцинами от ковида.
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Рекомендация ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию ставит страны перед "моральной дилеммой". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился вирусолог Максим Скулачев.
ВОЗ считает первоочередной задачей мирового сообщества помощь тем государствам, где нет или не хватает вакцин. Это, по мнению Скулачева, выглядит разумно, но не все на такое согласятся.
"Можно понять власти этих стран, которые хотят защитить своих граждан, остановить развитие эпидемии, а уже потом снабжать страны, не имеющие возможности производить собственную вакцину. Это моральная дилемма, я надеюсь, что будет выработано среднее решение: в каком-то объёме увеличены поставки в страны, не имеющие возможности производить вакцину, но при этом это не приведет к жёсткому запрету на ревакцинацию", — объяснил Скулачев.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мировому сообществу лучше отложить массовую ревакцинацию как минимум до конца сентября. Причина — дефицит вакцин от коронавируса. По словам Гебреисуса, высвободившееся количество препаратов нужно направить в государства с низкими доходами, которые в них сильно нуждаются.
Отметим, что ВОЗ неоднократно призывала богатые страны поделиться вакцинами с государствами с низкими доходами, однако неравенство в доступе к вакцинам сохраняется. Кроме того, организация считает недоказанной пользу бустерных (дополнительных) доз вакцин, считая, что гораздо важнее сегодня обеспечить препаратами как можно больше людей, чем тратить ресурсы на дополнительные дозы для уже привитых.
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