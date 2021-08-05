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Диетолог рассказала, как заготовить грибы на зиму и сохранить их полезные свойства

Один из основных советов — надо сушить их не на открытом солнце, а просто в сухом месте.

5 августа, 11:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, что нужно делать, чтобы грибы сохраняли свои полезные свойства и оставались источником витаминов в зимнее время года. Грибы принято считать растительным мясом, так как они содержат большое количество белка, а он, в свою очередь, хорошо усваивается организмом.

"Испокон веков наши пращуры делали заготовки грибов на зимний и весенний период. Их либо замораживали, предварительно отварив, либо сушили, но не на открытом солнце, а просто в сухом месте, чтобы максимально сохранить в составе все полезные минералы и витамины, а также всю их питательную ценность на зимний период", — поделилась Королёва в беседе с ФАН.

Диетолог уверена, что даже консервированные грибы могут сохранять свои полезные свойства, но прежде, чем сделать грибную заготовку, нужно придерживаться правил, чтобы избежать ботулизма.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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