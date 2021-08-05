Диетолог рассказала, как заготовить грибы на зиму и сохранить их полезные свойства
Один из основных советов — надо сушить их не на открытом солнце, а просто в сухом месте.
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Диетолог Маргарита Королёва рассказала, что нужно делать, чтобы грибы сохраняли свои полезные свойства и оставались источником витаминов в зимнее время года. Грибы принято считать растительным мясом, так как они содержат большое количество белка, а он, в свою очередь, хорошо усваивается организмом.
"Испокон веков наши пращуры делали заготовки грибов на зимний и весенний период. Их либо замораживали, предварительно отварив, либо сушили, но не на открытом солнце, а просто в сухом месте, чтобы максимально сохранить в составе все полезные минералы и витамины, а также всю их питательную ценность на зимний период", — поделилась Королёва в беседе с ФАН.
Диетолог уверена, что даже консервированные грибы могут сохранять свои полезные свойства, но прежде, чем сделать грибную заготовку, нужно придерживаться правил, чтобы избежать ботулизма.
Ранее эколог рассказала, ждать ли сезона грибов жителям Санкт-Петербурга после аномальной жары в городе. Эксперт уверяет, что всё будет зависеть от определённых погодных условий. Также Лайф рассказал об опасностях ботулизма и почему ни в коем случае не стоит покупать домашние соленья и консервы на рынках у случайных продавцов.
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