Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в красной зоне

Роспотребнадзор внёс изменения в правила использования защитной одежды в медицинских организациях. Раньше врачи были обязаны носить противочумные костюмы, теперь же они могут от них отказаться. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Серьёзное переосмысление произошло в понимании необходимости использования средств индивидуальной защиты. Здесь Роспотребнадзор нас услышал, и теперь требование об использовании противочумного костюма не является обязательным. Уверен, коллеги воспримут эту новость очень положительно", — написал он в своём телеграм-канале.