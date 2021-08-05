Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в красной зоне
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что его коллеги воспримут это положительно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Роспотребнадзор внёс изменения в правила использования защитной одежды в медицинских организациях. Раньше врачи были обязаны носить противочумные костюмы, теперь же они могут от них отказаться. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Серьёзное переосмысление произошло в понимании необходимости использования средств индивидуальной защиты. Здесь Роспотребнадзор нас услышал, и теперь требование об использовании противочумного костюма не является обязательным. Уверен, коллеги воспримут эту новость очень положительно", — написал он в своём телеграм-канале.
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