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Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в красной зоне

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что его коллеги воспримут это положительно.

5 августа, 11:48
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Роспотребнадзор внёс изменения в правила использования защитной одежды в медицинских организациях. Раньше врачи были обязаны носить противочумные костюмы, теперь же они могут от них отказаться. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Серьёзное переосмысление произошло в понимании необходимости использования средств индивидуальной защиты. Здесь Роспотребнадзор нас услышал, и теперь требование об использовании противочумного костюма не является обязательным. Уверен, коллеги воспримут эту новость очень положительно", — написал он в своём телеграм-канале.

Проценко для общества "Знание" рассказал о работе госпиталя в Коммунарке во время пандемии

Проценко для общества "Знание" рассказал о работе госпиталя в Коммунарке во время пандемии

Ранее врач-нефролог Мариинской больницы рассказала, что значит для врача работа в красной зоне и как действуют специалисты разных профилей, когда сталкиваются с инфекционным заболеванием.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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