Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "быть честным до конца" и предлагать уехать из страны не только тем, кто считает себя русскими, но и всем желающим вступления в ЕС и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО. Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но всё равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?" — поинтересовалась Захарова.

По словам представителя МИД России, непонятно, почему внешнее управление Украиной можно разрешать, а стремление части граждан страны так или иначе ассоциировать себя с "исторической Родиной" —нельзя. Если Зеленский предлагает людям "ехать в Россию", то тогда по принципу "честности до конца" нужно предложить аналогичное тем, кто "рвётся в ЕС и НАТО".

"Если одним можно говорить: "Нам в НАТО", то другим можно говорить вообще всё что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть", — отметила Захарова.