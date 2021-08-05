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Захарова посоветовала Зеленскому предложить уехать украинцам, которые рвутся в ЕС и НАТО

Она заметила, что власти страны уже "несколько лет всех скопом тащат" в сторону Запада, не спросив остальных.

5 августа, 12:11
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "быть честным до конца" и предлагать уехать из страны не только тем, кто считает себя русскими, но и всем желающим вступления в ЕС и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО. Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но всё равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?" — поинтересовалась Захарова.

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По словам представителя МИД России, непонятно, почему внешнее управление Украиной можно разрешать, а стремление части граждан страны так или иначе ассоциировать себя с "исторической Родиной" —нельзя. Если Зеленский предлагает людям "ехать в Россию", то тогда по принципу "честности до конца" нужно предложить аналогичное тем, кто "рвётся в ЕС и НАТО".

"Если одним можно говорить: "Нам в НАТО", то другим можно говорить вообще всё что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть", — отметила Захарова.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что регион никогда не будет принадлежать России. Он также призвал покинуть территорию тех, кто причисляет себя к русским и любит Россию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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