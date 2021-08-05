Жена актёра Владимира Стеклова рассказала о борьбе семьи с коронавирусом
По её словам, супруг находится в красной зоне, ему назначили новый противовирусный препарат, который очень эффективен при ковиде.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Семья народного артиста РФ Владимира Стеклова упорно сражается с коронавирусом: он находится под присмотром врачей в красной зоне, а его жена Ирина и трёхлетняя дочь Арина — в детской больнице. Его супруга рассказала изданию StarHit, что мужу уже лучше, хотя на скорой его увезли с 50%-ным поражением лёгких.
"Звонили из Володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили, очень эффективен при короне. Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружение и кашель с лёгкими прожилками крови", — сказала Ирина.
Жена народного артиста России до последнего отказывалась от госпитализации. Также она сделала КТ, которая показала по 5% поражения лёгких с обеих сторон и вирусную пневмонию.
"У меня была, как мне кажется, переломная ночь: четыре раза переодевалась и меняла постель, так как просыпалась каждый день в луже. Сил нет, нервы сдают. Я слышала, что нервная система страдает. Происходит нечто мне не свойственное — постоянно текут слёзы. Если болеешь в одежде мужа, не так сильно скучаешь по нему", — отметила Ирина Стеклова.
А ранее Лайф рассказывал о певице МакSим, которую госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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