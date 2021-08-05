Жена актёра Владимира Стеклова рассказала о борьбе семьи с коронавирусом

Семья народного артиста РФ Владимира Стеклова упорно сражается с коронавирусом: он находится под присмотром врачей в красной зоне, а его жена Ирина и трёхлетняя дочь Арина — в детской больнице. Его супруга рассказала изданию StarHit, что мужу уже лучше, хотя на скорой его увезли с 50%-ным поражением лёгких.

"Звонили из Володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили, очень эффективен при короне. Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружение и кашель с лёгкими прожилками крови", — сказала Ирина.

Жена народного артиста России до последнего отказывалась от госпитализации. Также она сделала КТ, которая показала по 5% поражения лёгких с обеих сторон и вирусную пневмонию.