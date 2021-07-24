Как снимали "Место встречи изменить нельзя": Почему Высоцкий едва терпел Конкина
В советском кинематографе нет другого такого фильма, который был настолько любим зрителями. Цитаты из него были в ходу у школьников и военных, у врачей и оперативников.
Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя"
Сложности
Денег на создание фильма в 1978 году выделили чуть больше восьмисот тысяч рублей — сумма, на которою по-хорошему можно было снять только две первые серии. Владимир Высоцкий, ещё на уровне сценария "застолбивший" роль Жеглова и добившийся от братьев Вайнеров переделки роли "под себя", вдруг перед съёмками наотрез отказался от участия в фильме — ему наконец дали разрешение на выезд за рубеж, и Марина Влади уговаривала его ехать в Европу. А вместо Евгения Леонова-Гладышева или Ивана Бортникова, которых прочили в Шараповы, начальство подсунуло группе актёра Владимира Конкина. Выбор был обусловлен популярностью фильма "Как закалялась сталь", в котором Конкин сыграл Павла Корчагина.
Всеволод Абдулов, игравший милиционера Соловьёва, был только что после тяжелейшей автомобильной аварии. На площадке фильма решалась его дальнейшая судьба — сможет он быть актёром или нет. После черепно-мозговой травмы он не запоминал текст, путал имена и никак не мог запомнить, что его ближайшего друга — Владимира Высоцкого на съёмочной площадке следует называть Глебом.
Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя"
Никак не мог найти нужную ноту актёр Александр Белявский, игравший рецидивиста Фокса. Наконец Высоцкий сказал ему: "Просто играй человека, который очень себя уважает".
Банда
В основу повести братьев Вайнеров "Эра милосердия", по которой был снят этот многосерийный шедевр, легла история "банды высокого блондина" Ивана Митина, которая орудовала в Москве, но не сразу после войны, а спустя пять лет — с 1950 по 1953 год.
На счету жестоких отморозков было 28 налётов, 11 убийств, 18 раненых и 300 тысяч рублей награбленного. В отличие от киношной "Чёрной кошки", никаких рецидивистов и блатных в банде не было. А были вполне благополучные комсомольцы и коммунисты: 23-летний главарь Иван Митин был мастером смены оборонного завода № 34 и в 1953 году как передовик производства был представлен к награде — ордену Трудового Красного Знамени. В банде находилось ещё восемь молодых сотрудников завода, два военных курсанта и студент авиационного института Вячеслав Лукин. "Мозгом" банды был стахановец другого оборонного завода, коммунист Пётр Болотов.
Банда была из молодых да ранних — они не ценили человеческие жизни, без раздумий открывали стрельбу и не жалели никого: ни милиционеров, ни гражданских.
Самым известным налётом банды стало ограбление магазина в Тимирязевском районе столицы, совершённое в феврале 1950 года. Преступники ворвались в магазин, представившись сотрудниками КГБ, размахивая пистолетами, согнали посетителей в одну комнату и взяли кассу — 68 тысяч рублей. Гуляли на эти деньги до осени. Осенью банда возобновила деятельность. Самым жестоким стал налёт на ресторан "Голубой Дунай", где обед плавно перерос в неудачное ограбление — в ресторане оказался сотрудник милиции. Бандиты в перестрелке убили его и смертельно ранили ещё двух человек. А потом их словно прорвало: комсомольцы грабили железнодорожные станции и продуктовые лавки, палатки и магазины. Остановить их, казалось, не мог никто.
Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя"
В Москве стали поговаривать, что ниточки от банды идут к Лаврентию Берии: якобы он таким образом хочет убрать из Москвы Хрущёва, бывшего первым секретарём обкома. Зацепкой для муровцев стал случайный звонок, который был совершён как раз тогда, когда бандиты грабили сберкассу в Мытищах.
— Это сберкасса? — спросили в трубке.
— Нет, это стадион, — ответили звонившему.
Это и стало зацепкой. Вычислили бандитов, когда они стали сорить деньгами. Стоило Митину купить для болельщиков бочку пива у стадиона, как его взяли "на карандаш". Банду ликвидировали в начале 1953 года. Митин и его правая рука Самарин были расстреляны, остальные получили сроки.
Высоцкий
Если бы режиссёр Станислав Говорухин не отстоял перед худсоветом Высоцкого, фильм был бы другим. Актёр вложил в этот фильм душу. График у него во время съёмок был бешеный — он мотался на самолёте между двумя городами — Москвой и Одессой, помогал другим актёрам и даже заменял Говорухина. В эти дни он был удивительно собран, словно знал, что это одна из его последних ролей в кино. Владимир Конкин рассказывал, что однажды он долго не мог без ошибок произнести длинный монолог, а когда дубль сняли, светооператоры наотрез отказались снимать второй дубль — рабочий день закончился. Споры с ними шли до тех пор, пока на площадке не появился Высоцкий. Сразу же наступила тишина, и в этой тишине все услышали, как скрипят сапоги Глеба Жеглова. Он завернул одну длинную фразу, которая закачивалась словом "убью". Все поняли, что такое "русский трёхэтажный". Сразу зажёгся свет и закипела работа.
Это Высоцкий помог Станиславу Садальскому так сыграть карманника Кирпича, что тому после выхода фильма патриарх преступного мира, вор-щипач Александр Прокофьев по кличке Шора прислал ящик коньяка с запиской "Выпей за братву" и оплатил столик в ресторане. Это Высоцкий надел милиционеру Васе Векшину белое офицерское кашне и придумал эпизод с фотографией Вари на двери в подвале магазина.
Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя"
Он сам в качестве режиссёра отснял несколько эпизодов фильма, среди которых были опознание Фокса, допрос врача Груздева и сцена с погибшим милиционером Векшиным. Говорухин дал ему на это неделю, но Высоцкий уложился в четыре дня.
Владимир Конкин в одном из интервью вспоминал, что они оба "буквально светились от счастья", ведь на съёмках фильма присутствовали их жёны — Алла Конкина и Марина Влади. Обладание такими красивыми женщинами заставляло актёров "быть в кураже", придавало тонус. Но другие актёры вспоминали, что Конкин с Высоцким часто "цапались" на съёмочной площадке.
Кстати, в фильме только у героя Конкина был прототип — легенда МУРа "чёрный полковник" Владимир Арапов. Поговаривали, что внешне он был даже немного похож на Конкина, но характер у него был скорее жегловский.
Мистика
Изначально фильм назывался "Чёрная кошка", но поговаривали, что даже начальство удивилось такому "несчастливому" названию. И действительно — между создателями фильма словно всё время бегала чёрная кошка. Во-первых, Говорухина совершенно не устраивало то, что Высоцкий настаивал на собственных кандидатурах актёров, вплоть до того, что Варю, как он считал, должна была играть Марина Влади. Режиссёру приходилось его осаживать.
Во-вторых, Говорухин сильно разругался с Высоцким после того, как не позволил ему в фильме петь свои песни. "Может быть, это последнее, что я могу сделать!" — в сердцах бросил тогда Высоцкий режиссёру. Будто знал будущее. И действительно знал: перед съёмками цыганка нагадала ему любовь и смерть — Высоцкий из колоды карт вытянул туз червей и пиковую девятку. Он стал чернее тучи, когда на съёмках эпизода в ресторане "Астория" треснуло большое, во весь рост, зеркало.
Кадр фильма "Место встречи изменить нельзя"
В-третьих, у Высоцкого не заладились отношения с Конкиным. Тот был уже звездой, актёром с амбициями. А Высоцкому хотелось доминировать во всём. Но конфликт между актёрами даже помогал съёмкам — в кадре очень органично смотрелись стычки двух сотрудников МУРа. Сам Конкин вспоминал, что в первые недели он хотел уйти из картины — Высоцкий доводил его буквально до нервного срыва. Возможно, причина конфликта крылась в том, что Конкин получал за съёмочный день в два раза больше Высоцкого.
Но самым страшным эпизодом вся съёмочная группа признавала трюк со "студебекером", который во время погони падал в Яузу. Чтобы снять трюк, Говорухин нашёл старый грузовик не на ходу. Его хотели разогнать с помощью грузовика-толкача, а потом снять, как он катится под горку и падает в реку.
Каскадёр Владимир Жариков рассказывал, что попросил сделать перед бордюром у реки насыпь, чтобы машина слегка подпрыгнула перед тем, как упасть в воду. Но сотрудники съёмочной группы насыпали трамплин из неутрамбованной земли. Тяжёлый "студебекер" провалился в неё колёсами, врезался в бордюр, потерял скорость и к ужасу съёмочной группы перевернулся в реку кабиной вниз. Кабина смялась и погрузилась в метровый ил на дне реки. Два каскадёра: Олег Федулов и Владимир Жариков оказались внутри с заклинившими дверями. Они выплыли, но позже Жариков признавался, что открыть дверь не смог, воздух заканчивался, и тогда ему кто-то помог: вытащил через окно и подтолкнул наверх. "Водяной!" — пожимал плечами каскадёр. Любопытно, что перед началом съёмок эпизода грузовик, который должен был толкать "студебекер", долго не заводился.
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Несмотря на бешеную популярность фильма, многие актёры не любили его вспоминать. Их роли стали для них роковыми. Навсегда в амплуа злодея остался актёр Александр Белявский, сыгравший Фокса. Он даже открытки для фанатов подписывал — "Фокс". До сих пор не любит роль карманника Кирпича Станислав Садальский, хотя и признаёт, что благодаря ей он стал любим и известен. Невзлюбила фильм актриса Наталья Ченчик, сыгравшая "подставную" Аню. Она очень хотела сыграть подругу Фокса, но режиссёр сказал ей, что у неё для такой роли "задрипанная внешность". Это подорвало в актрисе веру в себя. А исполнительница роли Верки-модистки Людмила Давыдова и вовсе покончила с собой вскоре после окончания съёмок. Роковым фильм стал и для Владимира Высоцкого. Через восемь месяцев после премьеры фильма он умер. Название у фильма поменяли, но судьбу переломить не удалось.