Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России

С 29 декабря 2021 года все трудовые мигранты, прибывшие в Россию, должны будут пройти дактилоскопию. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой в ходе встречи с послами иностранных государств.

Под действие нового закона подпадут те люди, которые приедут в РФ в поисках работы, а также остальные категории иностранцев, которые планируют оставаться в стране на срок более 90 дней.

Также планируется выдавать сертификат о прохождении обязательных требований для трудовых мигрантов: экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Вдобавок к этому рассматривается возможность введения документа с электронным носителем информации, "внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев".

Как сообщил замминистра, более 700 000 мигрантов из стран СНГ находятся "в тени", не обратившись о постановке на учёт. Рост преступлений, совершённых иностранцами, в этом году вырос на 5%.