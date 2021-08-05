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Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России

Также планируется выдавать им сертификат о прохождении обязательных экзаменов.

5 августа, 12:33
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

С 29 декабря 2021 года все трудовые мигранты, прибывшие в Россию, должны будут пройти дактилоскопию. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой в ходе встречи с послами иностранных государств.

Под действие нового закона подпадут те люди, которые приедут в РФ в поисках работы, а также остальные категории иностранцев, которые планируют оставаться в стране на срок более 90 дней.

Также планируется выдавать сертификат о прохождении обязательных требований для трудовых мигрантов: экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Вдобавок к этому рассматривается возможность введения документа с электронным носителем информации, "внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев".

Как сообщил замминистра, более 700 000 мигрантов из стран СНГ находятся "в тени", не обратившись о постановке на учёт. Рост преступлений, совершённых иностранцами, в этом году вырос на 5%.

Хуснуллин сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки

Хуснуллин сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки

Ранее в МВД заявили, что институт выдачи разрешений на временное проживание (РВП) иностранным гражданам доказал свою неэффективность, в связи с чем принято решение его отменить.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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