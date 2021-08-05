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Суд на Украине арестовал 13 российских самолётов за полёты в Крым

Авиаперевозчикам, операторам и капитанам данных воздушных судов может грозить уголовная ответственность.

5 августа, 12:46

Фото © Pexels

Украинский суд вынес решение об аресте лайнеров Airbus одного из российских авиаперевозчиков, который осуществлял полёты в Крым. Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма.

"Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авиаперевозчик, владеющий данными самолётами, регулярно осуществляет перелёты на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров. Прокуратура напомнила, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. Там заявили, что авиакомпаниям, операторам и капитанам данных воздушных судов может грозить уголовная ответственность.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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