Суд на Украине арестовал 13 российских самолётов за полёты в Крым
Авиаперевозчикам, операторам и капитанам данных воздушных судов может грозить уголовная ответственность.
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Украинский суд вынес решение об аресте лайнеров Airbus одного из российских авиаперевозчиков, который осуществлял полёты в Крым. Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма.
"Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что авиаперевозчик, владеющий данными самолётами, регулярно осуществляет перелёты на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров. Прокуратура напомнила, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. Там заявили, что авиакомпаниям, операторам и капитанам данных воздушных судов может грозить уголовная ответственность.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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