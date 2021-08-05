Суд на Украине арестовал 13 российских самолётов за полёты в Крым

Украинский суд вынес решение об аресте лайнеров Airbus одного из российских авиаперевозчиков, который осуществлял полёты в Крым. Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма.

"Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авиаперевозчик, владеющий данными самолётами, регулярно осуществляет перелёты на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров. Прокуратура напомнила, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. Там заявили, что авиакомпаниям, операторам и капитанам данных воздушных судов может грозить уголовная ответственность.