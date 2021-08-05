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Мурашко назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по ковиду

При этом в целом, по словам главы Минздрава, прирост пациентов в стране замедлился.

5 августа, 12:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Ситуация с коронавирусом в целом по России стабилизируется, однако ряд регионов вызывает обеспокоенность. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Прирост пациентов замедлился. За счёт Москвы, Петербурга. Но в других регионах ситуация остаётся напряжённой. По количеству больных вызывают тревогу Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, Самара и Краснодарский край", — отметил министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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А ранее в Минздраве рассказали, что от ковида в РФ привились уже 37 миллионов россиян. Только за последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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