Мурашко назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по ковиду
При этом в целом, по словам главы Минздрава, прирост пациентов в стране замедлился.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Ситуация с коронавирусом в целом по России стабилизируется, однако ряд регионов вызывает обеспокоенность. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Прирост пациентов замедлился. За счёт Москвы, Петербурга. Но в других регионах ситуация остаётся напряжённой. По количеству больных вызывают тревогу Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, Самара и Краснодарский край", — отметил министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
А ранее в Минздраве рассказали, что от ковида в РФ привились уже 37 миллионов россиян. Только за последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона.
Комментариев: 0