Мурашко назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по ковиду

Ситуация с коронавирусом в целом по России стабилизируется, однако ряд регионов вызывает обеспокоенность. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Прирост пациентов замедлился. За счёт Москвы, Петербурга. Но в других регионах ситуация остаётся напряжённой. По количеству больных вызывают тревогу Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, Самара и Краснодарский край", — отметил министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.