Погиб 18-летний сын бывшего футболиста сборной Германии Баллака
Юноша попал в аварию на квадроцикле. Спасатели не смогли спасти его жизнь.
Фото © instagram/michaelballackofficial
Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Михаэль Баллак потерял 18-летнего сына Эмилио. Об этом сообщает Mirror.
Юноша разбился на квадроцикле в Португалии, недалеко от принадлежащего экс-футболисту дома. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли спасти жизнь молодого человека.
Баллак — четырёхкратный чемпион Германии в составе "Кайзерслаутерна" и мюнхенской "Баварии". Кроме того, он дважды играл в финале Лиги чемпионов — с леверкузенским "Байером" и лондонским "Челси".
С 1999 по 2010 год Баллак выступал за сборную Германии, забив в 98 матчах 42 гола. С национальной командой он выиграл серебро и бронзу на чемпионатах мира, а также серебряную медаль европейского первенства.
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