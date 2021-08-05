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Погиб 18-летний сын бывшего футболиста сборной Германии Баллака

Юноша попал в аварию на квадроцикле. Спасатели не смогли спасти его жизнь.

5 августа, 13:08
<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/michaelballackofficial/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">michaelballackofficial</a></p>

Фото © instagram/michaelballackofficial

Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Михаэль Баллак потерял 18-летнего сына Эмилио. Об этом сообщает Mirror.

Юноша разбился на квадроцикле в Португалии, недалеко от принадлежащего экс-футболисту дома. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли спасти жизнь молодого человека.

Баллак — четырёхкратный чемпион Германии в составе "Кайзерслаутерна" и мюнхенской "Баварии". Кроме того, он дважды играл в финале Лиги чемпионов — с леверкузенским "Байером" и лондонским "Челси".

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С 1999 по 2010 год Баллак выступал за сборную Германии, забив в 98 матчах 42 гола. С национальной командой он выиграл серебро и бронзу на чемпионатах мира, а также серебряную медаль европейского первенства.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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