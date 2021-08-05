Погиб 18-летний сын бывшего футболиста сборной Германии Баллака

Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Михаэль Баллак потерял 18-летнего сына Эмилио. Об этом сообщает Mirror.

Юноша разбился на квадроцикле в Португалии, недалеко от принадлежащего экс-футболисту дома. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли спасти жизнь молодого человека.

Баллак — четырёхкратный чемпион Германии в составе "Кайзерслаутерна" и мюнхенской "Баварии". Кроме того, он дважды играл в финале Лиги чемпионов — с леверкузенским "Байером" и лондонским "Челси".