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Путин призвал кабмин реагировать на изменения в ситуации с ковидом

По словам главы государства, все уже "подустали" от этой темы, но нельзя оставлять её без должного внимания.

5 августа, 13:26

Фото © LIFE

Путин призвал кабмин реагировать на изменения в ситуации с ковидом. Видео © LIFE

Ситуация с пандемией коронавируса меняется, и правительство должно реагировать на эти изменения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.

"Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с коронавирусом. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счёт. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", — сказал президент, попросив начать совещание с доклада главы Минздрава Михаила Мурашко.

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Ранее в Минздраве рассказали, что от ковида в РФ привились уже 37 миллионов россиян. Только за последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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