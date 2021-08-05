Путин призвал кабмин реагировать на изменения в ситуации с ковидом

Ситуация с пандемией коронавируса меняется, и правительство должно реагировать на эти изменения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.

"Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с коронавирусом. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счёт. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", — сказал президент, попросив начать совещание с доклада главы Минздрава Михаила Мурашко.