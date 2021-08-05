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Спортивный директор "Спартака" Попов подписал документы об уходе из клуба

О намерении покинуть команду он сообщил накануне в перерыве матча отборочного турнира Лиги чемпионов против "Бенфики".

5 августа, 13:19
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов официально оформил свою отставку из клуба, подписав документы об уходе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Причиной такого решения Попова стали разногласия с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном по трансферным вопросам.

О намерении покинуть клуб 54-летний менеджер сообщил накануне в перерыве первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2).

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Попов отметил, что "не хочет быть терпилой" и за своё место не держится. Также он признался, что устал "подвергаться постоянным публичным унижениям" со стороны супруги Федуна Заремы Салиховой.

Попов работал спортивным директором "Спартака" с 2008 по 2016 год. В ноябре 2020-го бывший футболист клуба вернулся на этот пост.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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