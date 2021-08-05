Спортивный директор "Спартака" Попов подписал документы об уходе из клуба

Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов официально оформил свою отставку из клуба, подписав документы об уходе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Причиной такого решения Попова стали разногласия с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном по трансферным вопросам.

О намерении покинуть клуб 54-летний менеджер сообщил накануне в перерыве первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2).

Попов отметил, что "не хочет быть терпилой" и за своё место не держится. Также он признался, что устал "подвергаться постоянным публичным унижениям" со стороны супруги Федуна Заремы Салиховой.