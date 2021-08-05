Мужчина, на почве ревности зверски расправившийся над семьёй возлюбленной в Хакасии, ранее должен был встать на надзорный учёт в Омске после отбытия наказания за другое убийство. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выбор был обусловлен тем, что в этом городе у Фёдора П. проживает сестра, других родственников у него нет. После отбытия срока за убийство двух женщин он должен был встать там на учёт в полиции. Однако мужчина не прибыл на указанное место. Искать его никто не стал.

Местные полицейские отправляли запрос в Кызыл, где мужчина отбывал наказание, но никакие материалы в ответ не были направлены. После этого процесс постановки под надзор был заморожен. Сам Фёдор тем временем жил в селе Джирим. Как сообщил Лайфу источник, всё это время за ним присматривал местный участковый, который знает его с детства. За время пребывания мужчины в селе в полицию не сообщалось о каких-либо драках или агрессии с его стороны. При этом после приезда участковый попросил у Фёдора справку об освобождении, но он ответил, что сжёг всё, кроме паспорта, чтобы согреться в пути.

Нападавший в настоящее время находится на допросе. Ведя себя довольно хладнокровно, мужчина признался в убийстве и рассказал, что в Омске он никого из родственников не нашёл и поэтому уехал в село Джирим, где произошла трагедия.