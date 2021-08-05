Беспризорный убийца: Как вырезавший семью из пяти человек уголовник скрывался от административного надзора В хакасском селе произошла чудовищная резня, которую устроил убийца-уголовник. В селе он проживал незаконно, уклоняясь от надзора, но участковый его не трогал. Лайф выяснил подробности кровавой драмы. 5 августа, 12:00 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, LIFE

Следственный комитет уже опубликовал видео из дома хакасской семьи, ставшей жертвой преступника, и кадры допроса подозреваемого — 36-летнего Фёдора Панова. Он расправился с семьёй не впервые.

Своё первую резню Панов устроил здесь же — в глухом селе Джирим в Хакасии, едва ему исполнилось 19 лет. Его тогда приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство женщины и её дочки: обеих зарезал, тело одной сжёг в бане. Заключение Панов отбывал в тюрьме строгого режима под Кызылом в Туве.

Задержанный Фёдор П. Фото © LIFE

Возвращение на малую родину

После освобождения в феврале этого года Панов должен был вернуться в Омск по месту прописки, где должен был находиться под административным надзором в течение трёх лет. Но, освободившись из тюрьмы, преступник ушёл в Хакасию, долго брёл в тайге, пока не пришёл в село Джирим — на место своего первого двойного убийства. Это родная для уголовника деревня, там жила его бабушка. В переводе с хакасского Джирим так и означает — "малая родина".

После смерти бабушки дом Пановых пришёл в запустение. Когда вернулся уголовник, односельчане его приняли хорошо и даже помогли ему с мебелью и вещами. Панова здесь побаивались — в пьяных разговорах он не раз хвалился, что ему перерезать горло человеку — как раз плюнуть.

Согласно закону, самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или пребывания, совершённое в целях уклонения от административного надзора, наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до одного года. Участковый должен был взять "на карандаш" самовольно поселившегося на его территории агрессивного уголовника, но по непонятным причинам этого не сделал.

Джирим — глухое село, раньше участковому приходилось ездить на службу за 40 километров от дома, но в 2014 году там появился опорный пункт. Согласно данным сайта МВД, за Джирим отвечает младший лейтенант полиции Дмитрий Максимов.

Пьяная любовь

Обжившись в селе, скрывающийся от надзора уголовник стал пьянствовать и искать себе зазнобу. Его выбор пал на 30-летнюю Марину Хнычёву, которая стала проводить с ним время за рюмкой самогона. На лето Хнычёва уехала на одно из курортных озёр работать официанткой.

Марина Хнычёва. Фото © VK / Марина Хнычёва

Панов считал себя "парнем" Хнычёвой и, соответственно, общался с членами её семьи. За несколько дней до трагедии он сорвался в запой и ругался с Мариной по телефону. Накануне вечером она заявила ухажёру, что он ей больше не нужен и что изменила ему с другим мужчиной. Панов тяжело пережил разговор — он всю ночь пил, а под утро отправился к Хнычёвым вершить свою кровавую месть.







Взбесившийся уголовник перерезал горло пяти родственникам Марины — 19-летнему брату Вадиму, матери Светлане Извековой, отцу Марины и сожителю матери — Владимиру Хнычёву, брату-близнецу сожителя — Сергею Хнычеву. Под нож попала даже несовершеннолетняя внучка Извековой.

Свершив кровавую расправу, уголовник вернулся домой и подготовил там петлю и стул для повешения. Однако решил, что умирать ему рано, и пошёл к знакомому "догоняться". Оттуда он позвонил Марине и похвалился свершённой местью, сказав, что следующей будет она. На этом уголовник не угомонился и стал стучать в соседние дома, намереваясь зарезать ещё кого-нибудь. Вот как об этом говорили местные жители: — Позвонила внучка и сказала: "Быстро закрывайте все двери. Панов перерезал всю семью Хнычёвых. Потом он бежал по переулку, проезжали местные, и парень сбил его на машине.

Только после того, как Панова скрутили, его задержал участковый, преступник при этом продолжал изрыгать угрозы убийством односельчанам. Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии".