В Китае оценили разные русские закуски, дегустаторы пришли к выводу, что это "жёсткая" еда для мужественных людей. Статья была опубликована на интернет-портале Sina.

Возглавила список "жёстких" закусок икра. Причём авторы поставили её на это место не из-за вкусовых качеств, а из-за высокой цены. По их мнению, употребление такой "обычной" еды с выпивкой может вызвать зависть у многих китайских гурманов.

Второе место заняла сырокопчёная или солёная сушёная рыба, которая напомнила авторам публикации сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанное тонкими ломтиками). Эта закуска дегустаторам тоже не пришлась по душе, так как в Китае не любят есть сырую рыбу, к тому же "посыпанную солью". А любимую всеми россиянами селёдку с картошкой и вовсе назвали "довольно странным" блюдом.

"Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?" — пишет автор.

Журналистам понравилась только одна русская закуска — солёные огурцы. По их мнению, она выглядит на порядок лучше, чем первые три. Аналитики пришли к выводу, что русские — "воинственный народ" и закуски это отражают.