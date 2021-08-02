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Змея не испортила спектакль: "Сочи" в Грозном выиграл у "Ахмата" в чемпионате России по футболу

Для команды Владимира Федотова победа стала первой в сезоне РПЛ.

2 августа, 19:03
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

"Сочи" на выезде победил грозненский "Ахмат" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В начале первого тайма матч ненадолго прерывался. Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия обратил внимание арбитра, что в его штрафной появилась змея. После этого работники арены вышли на поле и с помощью вил убрали пресмыкающееся.

Сочинский клуб вышел вперёд на 26-й минуте. После навеса Кристиана Нобоа со штрафного мяч в свои ворота срезал Даниил Уткин.

В середине второго тайма команда Владимира Федотова удвоила своё преимущество. Нобоа вывел Марко Дуганджича один на один с вратарём, и хорватский нападающий уверенно переиграл Шелию.

Окончательный результат в концовке встречи установил Габриэл Янку. Румынский форвард "Ахмата" сначала пробил со штрафного в "стенку", а затем послал мяч в ворота с дальней дистанции.

Победа стала для "Сочи" первой в сезоне РПЛ. Команда набрала три очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. "Ахмат" с тем же количеством баллов идёт десятым.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 2-й тур

"Ахмат" — "Сочи" — 1:2

Голы: Уткин, в свои ворота 26' (0:1), Дуганджич 59' (0:2), Янку 86' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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