"Сочи" на выезде победил грозненский "Ахмат" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В начале первого тайма матч ненадолго прерывался. Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия обратил внимание арбитра, что в его штрафной появилась змея. После этого работники арены вышли на поле и с помощью вил убрали пресмыкающееся.

Смотри, твою бывшую показали по телику 🐍 pic.twitter.com/GGtxKoBhVl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021

Сочинский клуб вышел вперёд на 26-й минуте. После навеса Кристиана Нобоа со штрафного мяч в свои ворота срезал Даниил Уткин.

Автоголы тоже бывают шикарными. Нобоа изумительно навесил – Уткин изумительно подправил 👌🏻 pic.twitter.com/CT4xtHNeRY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021

В середине второго тайма команда Владимира Федотова удвоила своё преимущество. Нобоа вывел Марко Дуганджича один на один с вратарём, и хорватский нападающий уверенно переиграл Шелию.

Пас Нобоа – 😍



Завершение Дуганджича – 😍😍😍 pic.twitter.com/Z09Cw8uXsh — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021

Окончательный результат в концовке встречи установил Габриэл Янку. Румынский форвард "Ахмата" сначала пробил со штрафного в "стенку", а затем послал мяч в ворота с дальней дистанции.

Победа стала для "Сочи" первой в сезоне РПЛ. Команда набрала три очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. "Ахмат" с тем же количеством баллов идёт десятым.