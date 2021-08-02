Змея не испортила спектакль: "Сочи" в Грозном выиграл у "Ахмата" в чемпионате России по футболу
Для команды Владимира Федотова победа стала первой в сезоне РПЛ.
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" на выезде победил грозненский "Ахмат" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В начале первого тайма матч ненадолго прерывался. Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия обратил внимание арбитра, что в его штрафной появилась змея. После этого работники арены вышли на поле и с помощью вил убрали пресмыкающееся.
Смотри, твою бывшую показали по телику 🐍 pic.twitter.com/GGtxKoBhVl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021
Сочинский клуб вышел вперёд на 26-й минуте. После навеса Кристиана Нобоа со штрафного мяч в свои ворота срезал Даниил Уткин.
Автоголы тоже бывают шикарными. Нобоа изумительно навесил – Уткин изумительно подправил 👌🏻 pic.twitter.com/CT4xtHNeRY— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021
В середине второго тайма команда Владимира Федотова удвоила своё преимущество. Нобоа вывел Марко Дуганджича один на один с вратарём, и хорватский нападающий уверенно переиграл Шелию.
Пас Нобоа – 😍— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021
Завершение Дуганджича – 😍😍😍 pic.twitter.com/Z09Cw8uXsh
Окончательный результат в концовке встречи установил Габриэл Янку. Румынский форвард "Ахмата" сначала пробил со штрафного в "стенку", а затем послал мяч в ворота с дальней дистанции.
Победа стала для "Сочи" первой в сезоне РПЛ. Команда набрала три очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. "Ахмат" с тем же количеством баллов идёт десятым.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 2-й тур
"Ахмат" — "Сочи" — 1:2
Голы: Уткин, в свои ворота 26' (0:1), Дуганджич 59' (0:2), Янку 86' (1:2)
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