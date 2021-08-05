Двукратный призёр Олимпиады Каменский вернулся в Москву и поделился впечатлениями. Видео © LIFE

Российский стрелок Сергей Каменский вернулся в Россию вместе с коллегами по сборной, ранее взяв серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 метров. Лайфу удалось пообщаться с медалистом.

По словам Каменского, "пять лет не прошли даром" и подготовка помогла победить на соревнованиях. Спортсмен в целом доволен своим выступлением.

"Вы знаете, я показал свой лучший результат. Я этим доволен. Да, это — не лучшее место. Но тем не менее я считаю, что сделал всё, что смог", — объяснил Каменский.

Стрелок продемонстрировал свою "конкурентоспособность", несмотря на опытных соперников. Как отметил олимпиец, по результатам соревнований "мы превзошли Рио", заработав восемь медалей.