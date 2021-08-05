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"Мы превзошли Рио": Двукратный призёр Олимпиады Каменский вернулся в Москву

Спортсмен отметил, что доволен своим результатом и достижениями команды.

5 августа, 16:10

Двукратный призёр Олимпиады Каменский вернулся в Москву и поделился впечатлениями. Видео © LIFE

Российский стрелок Сергей Каменский вернулся в Россию вместе с коллегами по сборной, ранее взяв серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 метров. Лайфу удалось пообщаться с медалистом.

По словам Каменского, "пять лет не прошли даром" и подготовка помогла победить на соревнованиях. Спортсмен в целом доволен своим выступлением.

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"Вы знаете, я показал свой лучший результат. Я этим доволен. Да, это — не лучшее место. Но тем не менее я считаю, что сделал всё, что смог", — объяснил Каменский.

Стрелок продемонстрировал свою "конкурентоспособность", несмотря на опытных соперников. Как отметил олимпиец, по результатам соревнований "мы превзошли Рио", заработав восемь медалей.

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Напомним, что по результатам прошедших соревнований по стрельбе победителем стал китаец Чжан Чанхун, который сумел выиграть с мировым рекордом. Бронзовую медаль забрал сербский спортсмен Миленко Себич.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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