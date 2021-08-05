"Мы превзошли Рио": Двукратный призёр Олимпиады Каменский вернулся в Москву
Спортсмен отметил, что доволен своим результатом и достижениями команды.
Двукратный призёр Олимпиады Каменский вернулся в Москву и поделился впечатлениями. Видео © LIFE
Российский стрелок Сергей Каменский вернулся в Россию вместе с коллегами по сборной, ранее взяв серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 метров. Лайфу удалось пообщаться с медалистом.
По словам Каменского, "пять лет не прошли даром" и подготовка помогла победить на соревнованиях. Спортсмен в целом доволен своим выступлением.
"Вы знаете, я показал свой лучший результат. Я этим доволен. Да, это — не лучшее место. Но тем не менее я считаю, что сделал всё, что смог", — объяснил Каменский.
Стрелок продемонстрировал свою "конкурентоспособность", несмотря на опытных соперников. Как отметил олимпиец, по результатам соревнований "мы превзошли Рио", заработав восемь медалей.
Напомним, что по результатам прошедших соревнований по стрельбе победителем стал китаец Чжан Чанхун, который сумел выиграть с мировым рекордом. Бронзовую медаль забрал сербский спортсмен Миленко Себич.
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