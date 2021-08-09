Люди, связанные со спортом, не должны проявлять негатив по отношению друг к другу. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила олимпийская чемпионка и первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя издевательства Белорусской ассоциации гимнастики над нашими спортсменами из-за пятого места.

"Неприятно, когда вообще кто-либо друг другу такие комментарии пишет в спорте. Неважно, какое место. Надо радоваться за любое место — кто какое занял. Я не очень понимаю, когда вообще спортсмены негативные комментарии в адрес друг друга говорят", — сказала депутат.

По словам Журовой, ассоциация — это не спортсмены, её представители не выступали на Олимпиаде в Токио. Она также отметила, что была приятно удивлена, узнав, что украинские спортсмены поддержали Ярославу Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, вследствие чего стала объектом травли.