"Неприятно": Журова ответила Белорусской ассоциации гимнастики, поиздевавшейся над Россией
По её словам, тот, кто осуждает чьё-то поражение, пытается политизировать тему, в которой политике места не должно быть.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
Люди, связанные со спортом, не должны проявлять негатив по отношению друг к другу. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила олимпийская чемпионка и первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя издевательства Белорусской ассоциации гимнастики над нашими спортсменами из-за пятого места.
"Неприятно, когда вообще кто-либо друг другу такие комментарии пишет в спорте. Неважно, какое место. Надо радоваться за любое место — кто какое занял. Я не очень понимаю, когда вообще спортсмены негативные комментарии в адрес друг друга говорят", — сказала депутат.
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По словам Журовой, ассоциация — это не спортсмены, её представители не выступали на Олимпиаде в Токио. Она также отметила, что была приятно удивлена, узнав, что украинские спортсмены поддержали Ярославу Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, вследствие чего стала объектом травли.
"Спортсмены, особенно когда на эмоциях, не думают, что кто-то как-то не так посмотрит, не так скажет, политику включит. Потому что всё-таки пятое место и командный зачёт — это политика, а победы спортсменов — это победы спортсменов. И тот, кто это осуждает, значит, политизирует эту тему", — добавила собеседница Лайфа.
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Ранее Лайф рассказывал о скандале на соревнованиях по художественной гимнастике. Так, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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