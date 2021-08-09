Украинская судья объяснила, почему золото в Токио отдали израильской гимнастке. Видео © Facebook / Anna Rizatdinova

Сложность выполнения элементов у израильской гимнастки Линой Ашрам была значительно выше, чем в программе представительниц России. Такое мнение высказала украинская судья международной категории Лидия Виноградова. Видео её комментария опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" украинская гимнастка Анна Ризатдинова.

"Всё решила трудность тела. Если кто разбирается, то может посмотреть протоколы, то там преимущество Линой Ашрам в трудности тела над российскими гимнастками было просто огромным. И они не смогли, в том числе за счёт более чистого исполнения, в том числе и за счёт ошибки Линой с лентой, и за счёт более сложной работы с предметом, — они не смогли победить эту разницу", — говорит Виноградова.

Такая разница, как утверждает судья, случилась потому, что Линой выполнила сложный элемент — поворот "планше" на полупальце, а не на полной стопе, как это было ранее.

"Сразу её оценка в четыре десятых в каждом виде выросла. И если у Дины Авериной максимальная сложность тела в булавах была 4,8, ей всё засчитали, что она сделала, то Линой получила 5,5. То есть сразу семь десятых только в булавах — громадный разрыв произошёл", — сказала судья.

Виноградова уверена, что Линой заслуженно опередила трёхкратную чемпионку мира Дину Аверину за счёт более высокой сложности выполнения своих элементов программы.