"Можно быть удовлетворёнными": Познер высказался об итогах Олимпиады в Токио для России
Журналист уверен, что если бы не скандал в художественной гимнастике, то Россия оказалась бы на четвёртом месте в медальном зачёте.
Фото © Instagram / pozneronline
Результатами выступлений сборной России на Олимпиаде в Токио можно быть удовлетворёнными. Такое мнение высказал телеведущий, журналист Владимир Познер.
"Официально никакого командного зачёта нет, но я полагал, что по медальному зачёту мы будем либо на четвёртом, либо на пятом месте. Мне кажется, что, если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворёнными этими результатами", — сказал Познер, беседуя с "Матч ТВ".
Он считает справедливым тот факт, что России запретили выступать под национальным флагом, поскольку наша сборная действительно была замешана в допинговом скандале.
"Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна", — сказал Познер.
Напомним, сегодня состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай.
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