Результатами выступлений сборной России на Олимпиаде в Токио можно быть удовлетворёнными. Такое мнение высказал телеведущий, журналист Владимир Познер.

"Официально никакого командного зачёта нет, но я полагал, что по медальному зачёту мы будем либо на четвёртом, либо на пятом месте. Мне кажется, что, если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворёнными этими результатами", — сказал Познер, беседуя с "Матч ТВ".

Он считает справедливым тот факт, что России запретили выступать под национальным флагом, поскольку наша сборная действительно была замешана в допинговом скандале.

"Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна", — сказал Познер.