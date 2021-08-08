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"Можно быть удовлетворёнными": Познер высказался об итогах Олимпиады в Токио для России

Журналист уверен, что если бы не скандал в художественной гимнастике, то Россия оказалась бы на четвёртом месте в медальном зачёте.

8 августа, 20:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/pozneronline/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pozneronline</a></p>

Фото © Instagram / pozneronline

Результатами выступлений сборной России на Олимпиаде в Токио можно быть удовлетворёнными. Такое мнение высказал телеведущий, журналист Владимир Познер.

"Официально никакого командного зачёта нет, но я полагал, что по медальному зачёту мы будем либо на четвёртом, либо на пятом месте. Мне кажется, что, если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвёртыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворёнными этими результатами", сказал Познер, беседуя с "Матч ТВ".

Он считает справедливым тот факт, что России запретили выступать под национальным флагом, поскольку наша сборная действительно была замешана в допинговом скандале.

"Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна", сказал Познер.

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Напомним, сегодня состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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